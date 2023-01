Lo zio pazzo per il festival | l’influenza di Calcutta | l’amore tra due donne Ariete a Sanremo 2023 | «Non voglio essere un’icona Lgbtq+» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) «Sono solo due anni che ho iniziato a guardare. Il primo che ho visto è stato quello del 2021 perché partecipava Madame, mia amica». Così la cantante Arianna Del Giaccio, in arte, racconta il suo sguardo da artista 20enne che salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston. «Anche i miei genitori non sono mai stati grandi telespettatori, ma della tv in generale. Tranne mio zio Marco: ogni anno, da quando lavora, si prende una settimana di ferie solo per seguirsi il. È un fan sfegatato… lascio solo immaginare la sua reazione quando gli ho detto che sarei stata in gara». Il brano che l’artista porterà sul palco di Amadeus è Mare di guai: un amore tra duegiunto al termine. «Mi auguro che tra 10 anni si arrivi a una sensibilità tale che a nessuno colpisca o interessi se esco tenendo per ...