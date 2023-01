Lo spettacolare show del “Famoso Circo Orfei” a Pisa

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Lodel “” a, dal 26 gennaio al 6 febbraio. Il complesso circense di Tayler Martini con uno spettacolo inedito e ricco di attrazioni internazionali, pluripremiate al Festival di Montecarlo e al Festival di Latina, presenta New Generation tra i protagonisti i giganti della savana, i volatili dei tropici e acrobazie con la ruota della morte. Il confortevole chapiteau si trova a, località Ospedaletto, via Ragghianti Carlo Ludovico. In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni ore 17.30 e ore 21.00; sabato e domenica, ore 15.30 e ore 18.00; lunedì 6 febbraio, unico spettacolo, ore 17.30. Tradizione circense, innovazione, numeri aerei, equilibrismo, attrazioni esotiche ed estreme e novità s’intersecano nello ...