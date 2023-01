Lo sciopero dei benzinai è già finito

Fegica e Figisc Confcommercio hanno revocato la seconda giornata di"a favore degli automobilisti non certo del governo". Così le due siglegestori degli impianti di benzina in una nota congiunta. .AGI - I sindacati Fegica e Figisc/Anisa hanno revocato il secondo giorno didi benzinai. Una decisione assunta 'a favore degli automobilisti, non certo per il governo', scrivono in una nota congiunta i presidenti delle due sigle, dopo un nuovo tavolo al ministero ...

Fegica e Figisc/Anisa hanno revocato il secondo giorno di sciopero dei benzinai, dopo che ieri Faib Confesercenti aveva gia' deciso in questo senso. In una nota diffusa al termine di un nuovo incontro ...Sciopero benzinai. Fegica e Figisc Confcommercio hanno revocato la seconda giornata di sciopero «a favore degli automobilisti non certo del governo». Così le due sigle dei ...