LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Quinn Simmons beffa tutti con un’azione da finisseur!

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) 23.32 Alle sue spalle l'argentino Mauro Abel Richeze, battente bandiera della Nazionale. 23.30 Grande azione dello statunitense, che ha approfittato del momento di studio del gruppo per involarsi verso il traguardo. 23.29!! Grande azione dello statunitense che ha anticipatoall'ultima curva ed è andato a vincere la! 23.28ha fatto il vuoto! Dietro di lui Richeze! Ulrimo rettilineo!! 23.28 Remco Evenepoel si mette nelle posizioni di testa del gruppo per evitare problemi. C'è lo scatto di un uomo Trek-Segafredo! 23.27 Ripreso Bevilacqua, siamo in un tratto di salita. Ultimi tre chilometri. 23.26 Per lui un vantaggio che può essere quantificato in 200 metri. 23.25 Alla fine ...