LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Bennett nei quindici uomini in fuga | presenti anche Bais e Tarozzi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00 Poco meno di 130 km all’arrivo. 20.56 Superate da poco le due ore di corsa. La media si aggira attorno ai 31,2 km/h. 20.52 Tra circa 15 km inizierà l’ascesa verso la cima del Gruta Virgen de Andacollo (GPM di prima categoria di 7,6 km al 3,8% di pendenza media). 20.48 Ricordiamo chi sono i battistrada: Sam(BORA), Harold Martin Lopez (Astana Qazaqstan Development Team), Tobias Lund Andresen (DSM), Davide(Eolo Kometa), Manuele(Green Project Bardiani CSF Faizané), Gerardo Matias Tivani (Agrupación Virgen de Fatima – SanBiker Motos), Leonardo Cobarrubia,Pablo Dotti (Sindicato de Empleados Públicos of San), Tomas Contte (Argentina) , Laureano Rosas (Gremios por el ...

Archiviata la tappa di ieri con il grande successo dello statunitense Quinn Simmons, oggi sarà il turno della quarta frazione della Vuelta a San Juan 2023 (corsa a tappe argentina che andrà avanti fin ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della della Vuelta a San Juan 2023. Quest’oggi si prenderà il via ...