LIVE Sci alpino | Gigante Schladming 2023 in DIRETTA | Zingerle in top 20 | più indietro Borsotti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.12 Al via il campione del mondo Mathieu Faivre: 61 centesimi di vantaggio su. 21.11 1?07 di ritardo: ottava posizione insieme a Ford per Windingstad. 21.10 Parte il norvegese Windingstad: 52 centesimi da gestire nei confronti del leader. 21.09 1?07 di ritardo per Ford dache è quindi in top 20. 21.08 Parte Tommy Ford: mezzo secondo in partenza su. 21.08 Quarto a 25 centesimi Giovanniè al miglior risultato della carriera e vede la top 20. 21.07 Al via Giovanni: 39 centesimi su. 21.06 Zampa arriva addirittura a 1?26 di ritardo: ottava posizione.è almeno 22°: eguagliato il miglior risultato della ...