LIVE Sci alpino | Gigante Schladming 2023 in DIRETTA | Meillard fa il vuoto! Della Vite e De Aliprandini lontani

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL SECONDO SLALOMFEMMINILE DI KRONPLATZ LA STARTLIST DELDI18.33 Giovanni Borsotti è 20° a +2.86, migliore degli italiani! Peccato per qualche errore nella parte centrale, una prova da primi 15 era nelle sue corde. 18.32 Molto bene Borsotti in alto, solo mezzo secondo da. Mantiene il distacco al secondo intermedio! Ora deve tenere duro. 18.31 Anche l’andorrano è davanti a. ORA IL TERZO AZZURRO, GIOVANNI BORSOTTI! 18.30 Roland Leitinger è 14° con un distacco di 2.38, non una buona notizia per gli azzurri. Ora Joan Verdu, poi Giovanni Borsotti. 18.28 Tommy Ford fa scalare gli azzurri di un’ulteriore posizione, inserendosi al 18° a +2.75. ...