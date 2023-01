LIVE Sci alpino | Gigante Schladming 2023 in DIRETTA | Borsotti e Zingerle per la top 15 | chi prende Meillard?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35 Non è presente al via Marco Odermatt che, dopo lo spavento della discesa di Kitzbuhel, ha deciso di riposarsi in vista dei Mondiali di Courchevel-Meribel. 20.31 Questa la top 10 della prima manche: Loic(Svizzera) 1’09?05 Gino Caviezel (Svizzera) +0.64 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +1.06 Manuel Feller (Austria) +1.52 Zan Kranjec (Slovenia) +1.65 Alexis Pinturault (Francia) +1.69 Alexander Schmid (Germania) +1.82 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) +1.87 Atle Lie McGrath (Norvegia) e Stefan Brennsteiner (Austria) +1.92 20.27 In testa alla gara c’è un super Loicche ha un grande margine rispetto al resto della concorrenza: lo svizzero in Coppa del Mondo ha vinto solo in parallelo e ha una grande chance per vincere per la prima volta anche in ...