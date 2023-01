LIVE Sci alpino | Gigante Kronplatz 2023 in DIRETTA | tutto pronto per il via | Bassino e Brignone sfidano Shiffrin

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELMASCHILE DALLE 17.45 E DALLE 20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE 10.05 Si torna in pista dopo il primodi ieri che, come si è visto, ha scritto la storia dello scifemminile. Mikaelaha raggiunto quoa 83 vittorie in carriera, distanziando la connazionale Lindsey Vonn, ora il mirino a 86 è su Ingemar Stenmark 10.00 Buongiorno e benvenuti a, tra 30 minuti esatti scatterà il secondosulla splendida “Erta” La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca del primodi ieri Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel ...

Le pupille, cortometraggioaction di Alice Rohrwacher ha ottenuto una nomination agli Academy Awards 2023. È la bandierina ... L'avventura- fi diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert ha ...Rielaborare un tema classico come quello del bene e del male in chiave- fi, tramutandoli in ... un'entità che parla attraverso i computer (d'impatto il semplice ripetersi di un 'I!' sullo ...

LIVE Sci di fondo, Team Sprint Livigno 2023 in DIRETTA: anticipo di Mondiali, Federico Pellegrino in coppia con De ... OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2023 in DIRETTA: Norvegia contro Svizzera sulla Planai. l'Italia aspetta Vinatzer OA Sport

LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2023 in DIRETTA: De Aliprandini deve ritrovarsi, Della Vite cerca l'exploit OA Sport

LIVE - Sci alpino, GIGANTE femminile Kronplatz 2023 (DIRETTA) SPORTFACE.IT

LIVE - Sci alpino, gigante maschile Schladming 2023 (DIRETTA) SPORTFACE.IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Perché i pettorali di partenza vengono estratti in ritardo Buongiorno amici di OA Sport e appassionati di sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inedito sl ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca del primo gigante di ieri Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIR ...