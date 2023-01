LIVE Sci alpino | Gigante Kronplatz 2023 in DIRETTA | Shiffrin fa il vuoto | Bassino terza davanti a Brignone

Leggi su oasport

L'ANALISI DI MASSIMILIANO AMBESI SU LARA COLTURI CLICCA QUI PER LADELMASCHILE DALLE 17.45 E DALLE 20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE 10.41 Federicaè sui tempi delle migliori in alto, quindi perde un po' troppo prima del muro, accusando 43 centesimi. Sul ripido prova a sfruttare la sua qualità ma sbaglia e perde ancora 4 decimi. Conclude la manche in quarta posizione a 90 centesimi, subito dietro a. Parte la svizzera Michelle Gisin. 10.39 Sara Hector è ottima in avvio con soli 4 centesimi di distacco, che diventano 8 a metà pista. Buone linee anche sul muro e velocità importante. La svedese è seconda a 51 centesimi, prima delle "terrestri". Ed ora attenzione, è il momento di Federica ...