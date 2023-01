LIVE Sci alpino | Gigante Kronplatz 2023 in DIRETTA | Shiffrin fa il vuoto | Bassino terza | Brignone quinta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ANALISI DI MASSIMILIANO AMBESI SU LARA COLTURI CLICCA QUI PER LADELMASCHILE DALLE 17.45 E DALLE 20.45 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE 10.55 CLASSIFICA PROVVISORIA PRIMA MANCHE1 MikaelaUSA 1:00.56 2 Sara Hector Sve +0.513 MartaIta +0.65 4 Ragnhild Mowinckel Nor +0.725 FedericaIta +0.90 6 Tessa Worley Fra +1.05 7 Petra Vlhova Svk +1.22 8 Paula Moltzan USA +1.51 9 Lara Gut-Behrami Svi +1.80 10.54 La statunitense Paula Moltzan lascia soli 24 centesimi in vetta, ma ne perde 76 nel tratto centrale con qualche linea lunga di troppo. Nel muro proseguono le difficoltà (+1.23), quindi chiude ottava a 1.51. Dopo la buona prova di ieri, si può ...

Le pupille, cortometraggioaction di Alice Rohrwacher ha ottenuto una nomination agli Academy Awards 2023. È la bandierina ... L'avventura- fi diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert ha ...Rielaborare un tema classico come quello del bene e del male in chiave- fi, tramutandoli in ... un'entità che parla attraverso i computer (d'impatto il semplice ripetersi di un 'I!' sullo ...

LIVE Sci di fondo, Team Sprint Livigno 2023 in DIRETTA: anticipo di Mondiali, Federico Pellegrino in coppia con De ... OA Sport

Sport in tv oggi (mercoledì 25 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Sci alpino, Ambesi su Lara Colturi: "Talento sotto gli occhi di tutti, ma adesso è meglio che il suo percorso sia lontano dall'Italia" OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2023 in DIRETTA: Norvegia contro Svizzera sulla Planai. l'Italia aspetta Vinatzer OA Sport

LIVE - Sci alpino, gigante femminile mercoledì Kronplatz 2023 DIRETTA SPORTFACE.IT

La diretta testuale del gigante femminile di Kronplatz 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno ...Nuovo appuntamento per la Coppa del mondo maschile di sci alpino a Schladming. Oggi, mercoledì 25 gennaio, dopo lo spettacolare slalom, anche il gigante si disputerà in notturna. Otto gli azzurri conv ...