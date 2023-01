LIVE Sci alpino | Gigante Kronplatz 2023 in DIRETTA | inizia la seconda manche | Bassino all’attacco dell’aliena Shiffrin

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ANALISI DI MASSIMILIANO AMBESI SU LARA COLTURI CLICCA QUI PER LADELMASCHILE DALLE 17.45 E DALLE 20.45 13.10 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.30 seguiremo ladel secondodi. 11.49 Si chiude qui la primadi. Tre azzurre allacone Brignone in lotta per successo e podio, mentre Zenere cercherà di rimontare posizioni. Passa per il rotto della cuffia anche Colturi. Grazie della cortese attenzione, a più tardi! 11.47 CLASSIFICA PRIMA1 Mikaela ...