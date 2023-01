LIVE – Sci alpino | gigante femminile mercoledì Kronplatz 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Latestuale deldi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Saranno ben otto le italiane al cancelletto di partenza: Marta Bassino, Federica Brignone, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Karoline Pichler, Laura Steinmair e Laura Pirovano. Appuntamento a partire dalle ore 1o.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 10.32 Tessa Worley dietro rispetto a Bassino di 40 centesimi. 10.31 1.01.21 per l’azzurra, buona prova per lei! 10.30 Ecco Marta Bassino col bib 1! 10.30 Amici di Sportface, ...