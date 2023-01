LIVE – Roma-Napoli 2-1 | Coppa Italia Primavera 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)contronel match dei quarti di finale di. Fischio d’inizio alle 13:00 di mercoledì 25 gennaio. Le due squadre cercano il pass per il prossimo turno. Giallorossi favoriti, ma in questa competizione i pronostici spesso vengono ribaltati. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV2-1 (35? Faticanti, 46? Sahli, 70? Pisilli) FINALE – Labatte 2-1 ile vola in semifinale. 90+4? – L’arbitro estrae due cartellini rossi in pieno recupero. 90? – Tre minuti di recupero.a un passo dal passaggio del turno. 80? – Ultimi minuti per il ...