LIVE – Pattinaggio artistico | Europei 2023 | programma corto maschile con Grassl e Rizzo DIRETTA

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Latestuale deldiagli. Seconda gara di questo primo giorno sul ghiaccio finlandese di Espoo dopo l’esordio con ilcoppie. Occhi puntati sui due azzurri Daniele Matteo. Appuntamento alle ore 16.35. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LE GARE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvioha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate ...verso le piste di...La pista dirimarrà in città fino alla Festa di San Valentino . Il costo del biglietto ... Maieutica Dischipresso FuoriBinario Si terrà sabato 21 gennaio il secondo evento dedicato ...

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2023 in DIRETTA: Conti-Macii iniziano la caccia al podio tra le coppie OA Sport

LIVE - Pattinaggio artistico, Europei 2023: programma corto ... SPORTFACE.IT

LIVE - Pattinaggio artistico, Europei 2023: programma corto coppie ... SPORTFACE.IT

Pista di pattinaggio a Palermo, la replica dell’imprenditore Livesicilia.it

Calendario Sport Invernali oggi: orari 25 gennaio, programma, orari, tv, streaming RAI ed Eurosport OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Europei di Pattinaggio Artistico – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – I favoriti della gara mas ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Europei di Pattinaggio Artistico – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – Coppie di artistico, Cont ...