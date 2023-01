LIVE – Pattinaggio artistico | Europei 2023 | programma corto maschile con Grassl e Rizzo DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Latestuale deldiagli. Seconda gara di questo primo giorno sul ghiaccio finlandese di Espoo dopo l’esordio con ilcoppie. Occhi puntati sui due azzurri Daniele Matteo. Appuntamento alle ore 16.35. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LE GARE IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 17.06 – In pista il bulgaro Larry Loupolover 17.05 – Tante imprecisioni per Mcallister, 48.07 (21.09+27.98) 16.59 – Kotlarik nettamente al comando con il punteggio di 60.24 ...