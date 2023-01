LIVE – Pattinaggio artistico | Europei 2023 | programma corto coppie artistico DIRETTA

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Latestuale delagli. Parte ufficialmente la rassegna continentale sulle nevi finlandesi di Espoo. Saranno tre leazzurre presenti: Sara Conti/Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini e Lucrezia Beccari/Matteo Guarise. Appuntamento alle ore 12.15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LE GARE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvioha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate ...verso le piste di...La pista dirimarrà in città fino alla Festa di San Valentino . Il costo del biglietto ... Maieutica Dischipresso FuoriBinario Si terrà sabato 21 gennaio il secondo evento dedicato ...

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2023 in DIRETTA: Conti-Macii iniziano la caccia al podio tra le coppie OA Sport

LIVE - Pattinaggio artistico, Europei 2023: programma corto ... SPORTFACE.IT

LIVE - Pattinaggio artistico, Europei 2023: programma corto coppie ... SPORTFACE.IT

Pista di pattinaggio a Palermo, la replica dell’imprenditore Livesicilia.it

Calendario Sport Invernali oggi: orari 25 gennaio, programma, orari, tv, streaming RAI ed Eurosport OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Europei di Pattinaggio Artistico – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – I favoriti della gara mas ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Europei di Pattinaggio Artistico – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – Coppie di artistico, Cont ...