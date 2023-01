LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2023 in DIRETTA | Vasiljevs al comando | terzo Frangipani Ora Rizzo e Grassl

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:12 La gara ci sta dicendo che la qualità paga. Vedremo quindi chi di questi atleti si concederà il rischio di tentare di alzare l’asticella. 20:08 Intanto sono entrati sul ghiaccio gli atleti dell’ultimo gruppo di lavoro!!!! Si partirà con Lukas Britschgi, poi i due francesi Kevin Aymoz e Adam Siao Him Fa, quindi Morisi Kvitelashvili. Si chiuderà con Matteoe Daniel. La tensione si taglia con l’accetta. 20: 07 Questa dunque la situazione prima dell’ultimo gruppo di lavoro Pl. Qual. Name Nation TSS = TES + PCS + CO PR SK Ded. – StN. 1 Q DenissLAT 84.81 42.41 42.40 8.46 8.54 8.39 0.00 #23 2 Q Vladimir SAMOILOV POL 78.26 42.94 35.32 6.86 7.11 7.18 0.00 #9 3 Q Gabriele ...