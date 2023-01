LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2023 in DIRETTA | Matteo Rizzo non delude | errore pesante per Grassl

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:50 Si dispera Daniel a fine prova, il suo lutz sarà chiamato non valido, il che significa praticamente dieci punti in meno. 20:48 Entra bene invece il triplo axel, ben scivolato, e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop. Ma quel lutz da due giri rallenterà la corsa dell’azzurro. 20:48 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! PASSAGGIO A VUOTO NEL LUTZ, ESEGUITO SOLO DA DUE GIRI. NON CI VOLEVA 20:47 CI SIAMO! Sul ghiaccio tra poco c’è Daniel! L’azzurro, 20 anni, di Merano, allenato tra Egna, Fondo e Pralognon da Lorenzo Magri, Angelina Turenko, Alisa Mikonsaari e Eva Martinek. Prima dell’argento continentale ottenuto a Tallinn lo scorso anno, era stato quarto all’Europeo 2020, 12mo al Mondiale dello scorso anno. Ai Giochi di Pechino si è piazzato al settimo posto e settimo anche ai ...