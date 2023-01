LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2023 in DIRETTA | Daniel Grassl e Matteo Rizzo tra i favoriti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.34: L’altoatesino, reduce da una stagione molto particolare, proverà a imporsi sulla concorrenza facendo perno sulla sua forza tecnica cercando di replicare la brillante performance realizzata in occasione della tappa del circuito Grand Prix di Sheffield, dove ha vinto staccando il pass per le Finali di Torino. Sul ghiaccio finlandese il nativo di Merano dovrà inoltre riscattarsi dai difficili Campionati Italiani di Brunico, chiusi al quarto posto dopo un libero pregno di errori. 16.31: Tra le tante gare da seguire con particolare attenzione ai Campionatidi, in scena ad Espoo (Finlandia) dal 25 al 29 gennaio, svetta senza ombra di dubbio quella della categoria individuale maschile, prova in cui l’Italia ...