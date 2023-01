LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2023 in DIRETTA | Daniel Grassl e Matteo Rizzo tra i favoriti! Attesa per Frangipani

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.04: Bene il Quadruplo Salchow, bene il Triplo Axel e bene anche la combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop 18.02: Ora sul ghiaccio il polacco Vladimir Samoilov, 23 anni, nato a Mosca ove risiede. Si allena ad Egna sotto la guida di Angelina Turenko, Lorenzo Magri, Alisa Mikonsaari. Lo scorso anno è stato 27mo al Mondiale di Montpellier. Si esibisce su Money dei Pink Floyd 18.01: Il ceco Georgii Reshtenko totalizza un punteggio di 54.52 (25.57+30.95) ed è quinto al momento 17.59: Prestazione da dimenticare per il ceco che potrebbe non qualificarsi per il programma lungo 17.58: Mano a terra sul Quadruplo Toeloop, che dovrebbe essere completato, caduta sul Triplo Axel, caduta anche sul Triplo Lutz che non gli permette di portare a termine la combinazione 17.55: Si prosegue con Georgii Reshtenko, russo di ...