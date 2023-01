LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2023 in DIRETTA | Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini a caccia del podio Beccari-Guarise inseguono

Leggi su oasport

12.50: Bene il twist ma solo doppio, bene il triplo Salchow in parallelo, non perfetti il triplo Salchow lanciato e la spirale 12.49: Tocca ora agli austriaci Sophias Schaller e Livio Mayr. 22 anni lei, 25 anni lui, entrambi di Salisburgo anche se lui risiede ad Anif. Sono allenati tra Oakville in Canada e Salisburgo da Bruno Marcotte, Severin Kiefer, Brian Shales, Julia Kiefer, Violette Ivanoff. Sono al debutto in una grande manifestazione internazionale. Si esibiscono su Stardust di Mika, Chiara, Wayne Hector, Alessandro Benassi e Marco Benassi. 12.41: Punteggio di 53.29 e secondo posto (29.20, e 24.06) perche si inseriscono al secondo posto ma più ...