LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2023 in DIRETTA | Adam Siao Him Fa alza l’asticella | manca poco per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:34 E’ il momento di Morisi Kvitelashvili, georgiano nato a Mosca 27 anni fa. E’ allenato tra Mosca ed Egna da Lorenzo Magri, Eteri Tutberidze, Sergei Dudakov, Daniil Gleikhengauz, Angelina Turenko, Eva Martinek. E’ stato terzo all’Europeo 2020, 14mo ai Mondiali dello scorso anno, sesto aglidi Tallinnm decimo ai Giochi di Pechino e quarto al Mondiale dello scorso anno. Si esibisce su un medley di Kaleo: Way Down We Go e Break My Baby. Atleta strano, capace di fare piazza pulita ma anche dei disastri assoluti. 20:33 Arrivano ben 96.53 (52.75, 43.78) perHim Fa che si porta saldamente al comando. 20:31 Semicitando Pep Guardiola, gareggiare conHim Fa è come andare dal dentista. Ottima prova del francese che esegue anche ...