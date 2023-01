LIVE – Inter-Fiorentina 0-2 | Supercoppa Primavera 2023 DIRETTA

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ladi, match valevole per la finale della. I nerazzurri, vincitori dello scorso campionato di categoria, vanno a caccia del primo trofeo della nuova stagione per provare ad emulare la prima squadra, che la scorsa settimana ha trionfato a Riyad contro il Milan. La formazione viola, dal suo canto, dopo aver ottenuto la Coppa Italia dell’anno passato, vogliono continuare a stupire e strappare ai loro avversari l’ambito trofeo. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di mercoledì 25 gennaio novembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5– ...

...nella classica nerazzurra Ci siamo!e Fiorentina Primavera in campo, siamo pronti a gustarci la sfida Un saluto ai lettori di Calciomagazine, questa sera il calcio giovanile protagonista ...Si tratta di quella Primavera , il primo trofeo stagionale di categoria, che verrà messa in palio stasera tra l'(vincitrice dello scudetto 2021/2022) e la Fiorentina (che aveva trionfato in ...

24 - 0-2 FIORENTINA: BERTI!! Sbaglia completamente l'Inter in impostazione, Berti ne approfitta, converge in area e conclude in modo perfetto. Raddoppio Fiorentina! 19' - L'Inter alza il pressing ma ...I nerazzurri di Chivu, campioni d'Italia in carica, e i viola di Aquilani, vincitori dell'ultima Coppa Italia, si contendono il trofeo ...