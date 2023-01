LIVE – Brescia-Ulm 55-58 | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ilindi-Ulm, sfida valida come dodicesima giornata delladi. Interessante scontro diretto nella parte centrale della classifica del girone A. La sconfitta di misura contro il Prometey ha interrotto la striscia di tre vittorie di fila per gli uomini di coach Magro, che hanno comunque la possibilità di raggiungere i tedeschi a quota 6 vittorie totali. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di mercoledì 25 gennaio, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5-ULM 55-58 32? – Massinburg pareggia per ...

... ilufficializza Pablo Rodriguez dal Lecce e cede Moreo al Pisa. Ecco tutti gli acquisti di gennaio in Serie B CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEASCOLI, acquisti Giovanni Quattrocchi (c, ......di, dove sempre stasera, a seguire, dalle 21, presenterà il suo spettacolo "Pizza sul gelato". L 'incontro al VITA è sold - out, ma tutti gli appuntamenti si potranno seguire anche in...

GRETA COMINELLI GIOVEDÌ 26 GENNAIO A CONCESIO ... politicamentecorretto.com

LIVE – Brescia-Ulm 55-58, Eurocup 2022/2023 basket: RISULTATO ... SPORTFACE.IT

Champions pallanuoto, Barceloneta-Pro Recco stasera LIVE su Sky Sky Sport

notizie da Como e provincia » Brescia vs Como in campo domenica ... Comolive

Martedì 24 gennaio 2023 Enotema Brescia presenta Riccobellis live ... MEI – Meeting degli Indipendenti

In diretta dal PalaLeonessa di Brescia la partita tra la Germani e Ulm, valida per il dodicesimo turno del gruppo A di Euro Cup. Brescia si presenta a questa sfida con un record di 5-6 mentre i ...Gli aggiornamenti sulle trattative in Serie A prima della chiusura del calciomercato invernale, fissata per il 31 gennaio alle ore 20: le principali novità in tempo reale 25 GENNAIO 18.36: Udinese Cal ...