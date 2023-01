Litvinenko – Indagine sulla morte di un dissidente | dal 25 gennaio su Sky

Il 25 gennaio, in esclusiva su Sky e NOW, arriverà la miniseriesulla morte di un dissidente , e il trailer regala alcune sequenze in anteprima del progetto con star David Tennant e Margarita Levieva . Il video anticipa qualche passaggio ...Arriva il 25 gennaio la miniserie in 4 episodi che racconta la tragica fine dell'oppositore di Putin, l'sulla sua morte e la battaglia della moglie Marina per ottenere verità. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Litvinenko - Indagine sulla morte di un dissidente, la serie tv stasera su Sky. FOTO Sky Tg24

Litvinenko - Indagine sulla morte di un dissidente: la recensione del ... Cinefilos.it

Sky, trailer serie “Litvinenko – Indagine sulla morte di un dissidente” Key4biz.it

Litvinenko: puntate trama cast storia vera serie tv | Style Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Guida serie TV del 25 gennaio: Supernatural, The Rookie, Criminal ... Teleblog

Al via su Sky Litvinenko - Indagine sulla morte di un dissidente, attesa serie tv con David Tennant sulla vera storia dell'ex spia.Arriva finalmente su Sky Atlantic e NOW la miniserie Litvinenko che racconta la storia dell'avvelenamento del dissidente russo morto nel 2006.