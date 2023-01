L’Inter costa dodici milioni al mese e non ha una visione di lungo periodo CorSera

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)“non ha unadi, non ha un contesto solido e nemmeno una rosa così profonda per sognare una folle rimonta scudetto”, scrive il Corriere della Sera. Ma a questo punto deve stare attenta anche a non perdere la Champions, dati gli inquietanti e continui scricchiolii. “la qualità dei nerazzurri è sicuramente all’altezza dei primi quattro posti, però i continui scricchiolii sono inquietanti e per un caso Skriniar che scoppia oggi (dopo la puntata di agosto) domani ne possono nascere altri, fra giocatori in scadenza e big da sacrificare sul mercato per mettere in pari i conti, alno di una autogestione finanziaria che non potrà durare in eterno. Altrimenti, con margini di manovra così ristretti, sarà complicato non vivere altri equivoci alla luce del sole”. Il quotidiano ...