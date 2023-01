Liegi-Bastogne-Liegi 2023 | percorso e altimetria | torna la Cote de Forges | confermate Redoute e Roche-Aux-Faucons

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ildellasi mantiene nella tradizione. La Classica Monumento più antica andrà in scena domenica 23 aprile e come sempre si preannuncia altamente spettacolare, sarà l’ultimo appuntamento al Nord e chiuderà la campagna primaverile delle grandi corse di un giorno. Lo scorso anno si impose in solitaria il giovane fuoriclasse belga Remco Evenepoel. I ciclisti dovranno percorrere 258,5 chilometri, che prevedono ben diecis, quasi tutte situate negli ultimi 80 chilometri di gara. L’unica novità rispetto agli ultimi anni è il ritorno dellades, che è stata inserita tra due ascese iconiche della ribattezzata Doyenne: lae la ...