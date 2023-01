(Di mercoledì 25 gennaio 2023) 'In questa nuova comunicazione, vogliamo iniziare scusandoci ancora una volta con i nostri utenti per il disagio e il dis. Leggiamo i vostri commenti e comprendiamo. Ma vogliamo soprattutto, ...

ribadisce quanto già detto nei giorni scorsi: 'L'obiettivo primario di tutelare l'integrità dei dati'. 'Il vendor sta lavorando incessantemente per la risoluzione del problema, creando ...Il caso più attuale è quello diche da domenica scorsa è totalmente inaccessibile. Il ...premurandosi a puntualizzare che il problema " non è dipeso da sistemi sviluppati da". ...

Libero Mail non funziona da 48 ore e secondo ItaliaOnLine la colpa è di altri. La nota ufficiale DDay.it

Libero Mail e Virgilio Mail down, parla Italiaonline: lavoriamo incessantemente, consapevoli del disagio Hardware Upgrade

Liberomail, Italiaonline annuncia: "Entro 24/48 ore ripristino mail": ecco perché il servizio è bloccato da domenica TGCOM

Libero e Virgilio, cosa sta succedendo alle caselle mail WIRED Italia

Libero Mail e Virgilio non funzionano, ancora problemi dopo 3 giorni di down: attesa nuova comunicazione Fanpage

Ancora problemi ormai da giorni per Libero Mail e Virgilio Mail, e i tempi per il ripristino del servizio sono ancora lunghi: in una nota Italiaonline, che si è immediatamente scusata ...Lo ha dichiarato in una nota Italiaonline, la società dieto Libero Mail e Virgilio, dopo che da oltre 72 ore centinaia di migliaia di persone non riescono ad accedere alla propria posta elettronica e ...