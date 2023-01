Libero Mail | ecco cosa è successo Si è rotto il server | e servirà anche qualche giorno

Tre giorni senza email. Gli utenti dellae della Virgilioda 72 ore non possono entrare nella piattaforma di posta elettronica per un 'problema infrastrutturale inaspettato e imprevisto', spiega l'azienda responsabile. Il ..."Il servizio, una volta ripristinato, non genererà nessuna perdita per i milioni di accounte Virgilio". Specifica ItaliaOnline, come indicato sul sito di"a partire dalla notte ...

Posta di Libero e Virgilio fuori servizio. Ecco cosa sta succedendo e cosa si può fare Altroconsumo

Milioni di italiani con la posta elettronica bloccata: che succede a Libero e Virgilio Il Sole 24 ORE

Libero mail e Virgilio, terzo giorno di down. Cosa sta succedendo al servizio di posta elettronica la Repubblica

Libero e Virgilio ancora in tilt e disservizi anche per Outlook CorCom

Il blackout infinito delle email di Libero e Virgilio, l'azienda si scusa: «Mai successo in 25 anni». Arriva la minaccia dei ... Open

Tre giorni senza email. Gli utenti della Libero Mail e della Virgilio Mail da 72 ore non possono entrare nella piattaforma di posta ...Le email di Libero e Virgilio risultano down da almeno 48 ore, per quello che sembra un problema tecnico (e non hacker). Scopri di più ...