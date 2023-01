Libero Mail e Virgilio in tilt da due giorni | milioni di italiani senza posta elettronica

Leggi su gazzettadelsud

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Italianonline è al lavoro "incessantemente" per risolvere il problema tecnico che ha causato un blocco dei servizi didi '' e '.it ' da due. Bloccati novedi caselle . Lo si legge in una nota diffusa ieri dal gruppo che controlla i due servizi, in cui il responsabile tecnologico Diego Rizzi afferma che "le ...