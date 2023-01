Libero e Virgilio | mail in tilt da 72 ore

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Da 72 ore gli utenti dinon possono accedere alle. E necessario proporre una class action”. Lo afferma Simona Loizzo, deputato della Lega e membro della commissione cultura della Camera. “Trattandosi di account storici – osserva Loizzo -moltissimi sono gli utenti, anche con profili professionali. Tutte persone che hanno ricevuto un danno notevole alle loro attività. Per questo mi auguro che venga proposta una class action a tutela dei danni ricevuti e che si agisca tempestivamente”. “Invito anche Agcom ad aprire un fascicolo per poter capire le reali responsabilità”, conclude Loizzo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ROMA (attualità) - 'In 25 anni di servizio non era mai successo' ilmamilio.it - nota stampa 'Le nostre parole vanno in primis agli utenti della Libero Mail e della Virgilio Mail, che hanno aperto ...Disagio record per tutti gli utenti dello storico service provider, Libero, che dalla sera di domenica 22 gennaio non riescono a ricevere ed inviare nuovi messaggi mail. E' ormai il quarto ...