L’IA contro il cancro | in un atlante dati da tutta Europa | ecco Eucaim Nel consorzio anche il Neuromed

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Le Intelligenze Artificiali (AI) saranno un supporto cruciale nella diagnostica per immagini (Imaging) del, dalla rilevazione precoce dei tumori alla valutazione dell’efficacia terapeutica. Ma le AI devono essere addestrate e, come avviene per gli esseri umani, l’esperienza è tutto.perché il, lanciato ieri a Bruxelles, punta a raccogliere oltre 60 milioni di immagini diagnostiche. Questa grande iniziativa europea vedrà il Dipartimento di Innovazione in Ingegneria e Fisica dell’Irccsdi Pozzilli (Isernia) partecipare con la realizzazione degli algoritmi di Intelligenza Artificiale e con la definizione deiPet, in stretto coordinamento con l’Infrastruttura di Ricerca Europea Euro-BioImaging (Eric – www.eurobioimaging.eu). La Federazione Europea ...