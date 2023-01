Li stiamo inviando La foto che stravolge la guerra | perché la Russia trema

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Gli Stati Uniti stanno finalizzando i piani per inviare circa 30 carri armati Abrams in Ucraina. Lo afferma la Cnn riportando due fonti governative anonime ritenute esmente attendibili. L'annuncio dell'amministrazione Biden di inviare i carri armati di fabbricazione statunitense, sottolinea l'emittente americana, potrebbe arrivare già questa settimana. I tempi intorno alla consegna effettiva dei carri armati non sono ancora chiari e normalmente ci vogliono diversi mesi per addestrare le truppe a utilizzare questi corazzati ad altissima tecnologia in modo efficace, hanno spiegato le fonti, secondo le quali gli Stati Uniti invieranno a Kiev anche un piccolo numero di veicoli di recupero, ovvero quei veicoli cingolati utilizzati per assistere nella riparazione dei carri armati sul campo di battaglia o, ancora, per effettuare la loro rimozione dal campo di battaglia. ...