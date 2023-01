Li distruggeremo uno per uno | esplode l' ira di Mosca | ora può succedere di tutto

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Altissima tensione nella guerra tra Russia e Ucraina dopo la decisione degli Usa di inviare 30 tank Abrams e l'invio da parte di Berlino dei Leopard 2. L'esercito russo distruggerà i carri armati americani M1 Abrams, così come le altre attrezzature militari dei Paesi della Nato: lo assicura l'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov. "Non c'è dubbio che se si decide di trasferire l'M1 Abrams a Kiev, i carri armati americani saranno distrutti dai nostri militari nello stesso modo in cui vengono distrutti tutti le altre attrezzature militari della Nato", ha fatto sapere il diplomatico russo. "La consegna di carri armati Abrams e Leopard 2 all'Ucraina porterà "altre sofferenze" al Paese e "maggiori tensioni sul continente" europeo, ha fatto sapere il presidente russo Vladimir Putin. "Purtroppo, più armi dalla Nato portano altre sofferenze agli ucraini. E porteranno anche altra ...

... non importa quali armi gli americani o la NATO forniscano al regime di Zelensky, lo. ... la guerra continua continuamente, le distruggiamo e avanziamo costantemente ", ha riferitodei ...... 'Noi pronti a negoziare, Occidente non vuole:missili Patriot' Cina pronta a ... una categoria che da noi non esiste e che negli States costituiscestrato sociale visibile nei campi ...

Per l'ambasciatore in USA «gli americani stanno costantemente alzando l''asticella dell'assistenza militare al loro governo fantoccio» – Intanto Zelensky chiede decisioni in tempi brevi