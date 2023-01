L' ex pornostar Selen | Ho cercato l' oblio ma ho vissuto nell' ombra del mio personaggio

'Prima di parlarvi del mio passato - dice- vorrei che capiste che in me convivono due donne:e Luce. Non rinnego quello che è stato ma rivendico il diritto al cambiamento, ero una ...Assieme a Ilona Staller e Moana Pozzi, la ravennateè stata infatti la più notaitaliana, un mito iconografico per tante generazioni. Donna da sempre controcorrente, dall'indole ...

A "Le Iene" l'icona del porno anni Novanta Selen si racconta: protagonista del monologo del programma di Italia 1 Luce Caponegro, questo il suo vero nome, ha raccontato il suo cambiamento di vita e d ...Luce Caponegro , conosciuta come Selen nel mondo del porno. Oggi però la donna ha cambiato vita e racconterà ospite de Le ...