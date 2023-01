L’ex direttore demolisce la Rai | Lo fa in diretta – VIDEO

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Un exdella Rai, che per anni ha lavorato dietro le quinte e ne ha preso le decisioni più importanti, si è lasciato completamente andare. Ecco le sue parole Non è mai facile dire tutto ciò che si pensa dell’ambiente in cui si lavora o si ha lavorato, in un periodo della propria vita. Un detto suggerisce infatti di non sputare mai nel piatto in cui si ha mangiato: qualcuno, però, nelle ultime ore non l’ha rispettato. Giovanni Minoli smonta la Rai (periodicoitaliano.it)Giovanni Minoli, che da luglio 2020 è diventato commissario straordinario della Calabria Film Commission su designazione della Presidente di Regione, ha lavorato per tantissimi anni in Rai, comedi rete e di struttura. Nel corso di una lunga e profonda intervista concessa a Francesca Fialdini all’interno del programma domenicale “Da noi… a ruota ...