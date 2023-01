L’Europa non può lasciare il Sahel al bivio tra la branca locale dell’Isis e la Wagner

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Se dovessimo parlare di un Paese in cui la situazione è simile a una polveriera pronta a esplodere, dovremmo necessariamente nominare il Mali. E non da ora, ma da anni. Nella regione del, quella immediatamente a Sud del Sahara Occidentale, c’è un groviglio quasi inestricabile di connivenze, situazioni pericolose, amicizie rischiose, che hanno tutte un unico risultato: escludono, al momento, l’Unione europea dal tavolo. Chiariamo un attimo. Il Mali si trova in un periodo decennale di totale instabilità politica, acuita dalla crescente presenza sul suo territorio di Iswap, lache opera in quella porzione d’Africa. A nulla, nel corso degli anni, sono serviti gli interventi delle task forces europee (Barkhane è stata sostanzialmente un fallimento, Takuba più o meno si attesta su quei livelli), se non ad acuire il ...