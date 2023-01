L' eurodeputata leghista Bonfrisco nella black list dell' Iran | Salvini | Grave e inaccettabile

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L'Anna(Gruppo Id) è tra le persone sanzionate dall'in risposta alle recenti misure restrittive adottate da Bruxelles e Londra. In totale sono state sanzionate 22 persone e tre Istituzioni europee, oltre a otto personalità e un ente britannico per il loro "sostegno al terrorismo, istigazione ad atti violenti contro il popoloiano, ingerenza negli affari internia Repubblica islamica e diffusione di informazioni false", secondo una dichiarazione del ministero degli Esteriiano. Le sanzioni impediscono alle persone colpite di entrare in, ordinano la confiscae loro proprietà e beni sul suoloiano e il congelamento dei loro conti bancari nel Paese. ...