Letizia Moratti | “San Siro resti all’Inter e il Milan vada a Sesto San Giovanni”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Lo stadio di San? Ma perché non pensare chee ACa costruire un nuovo stadio per esempio a?”. E’ questo il pensiero di, candidata col Terzo Polo alle elezioni regionali in Lombardia, sull’annosa vicenda dello Stadio di Sane sulla possibilità di costruirne uno nuovo. Questa dunque la proposta ufficiale dell’ex assessore per i due club coinvolti,e Inter. SportFace.

Il futuro di San Siro tiene banco nel dibattito calcistico, con Inter e Milan che progettano un nuovo impianto, e urbanistico. Sul tema si è espressa anche, ex assessora al Welfare della Lombardia e candidata con il Terzo Polo per la Presidenza della Regione e alle prossime elezioni, il 12 e 13 febbraio. LA PROPOSTA -, ...Pd e M5s infatti sono alleati in Lombardia, a sostegno del candidato Pierfrancesco Majorino mentre il Terzo Polo ha candidato. Pd e Terzo Polo invece sostengono l'assessore Alessio D'...

Moratti e il retroscena sulla nomina “a sua insaputa” come ad di Milano-Cortina: “Me lo… Il Fatto Quotidiano

Elezioni regionali, Carlo Calenda: "Letizia Moratti e Alessio D'Amato hanno gestito molto bene il Paese nel corso della ... La7

Regionali Lombardia, Moratti 'Serve un'alleanza con le professioni' Tiscali Notizie

Letizia Moratti: Sala voterà per me, Fontana si vergogni di giocare con la pelle delle persone Fanpage.it

Così Letizia Moratti replicando all'attuale governatore secondo il quale la sua ex vice e assessore al Welfare avrebbe "fallito" sull'abbattimento delle liste di attesa in sanità. xb5/vbo/gsl] ...Sul tema si è espressa anche Letizia Moratti, ex assessora al Welfare della Lombardia e candidata con il Terzo Polo per la Presidenza della Regione e alle prossime elezioni, il 12 e 13 febbraio. LA ...