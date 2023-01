Leopard 2A7 Plus | la bestia nera dell' esercito russo

Leggi su agi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) AGI - KF 51 Panther è un nome che tra le filasignifica qualcosa di catastrofico. Non perché il2A7sia già entrato in azione sul territorio ucraino, ma perché quella sigla, di un carro in fase di realizzazione, evoca storie e leggendea seconda guerra mondiale. Quando i tedeschi misero in campo sul fronte sovietico i loro Panther e sembrò che le sorti del conflitto dovessero virare a favore di Berlino. E pare che il nome del futuro carro tedesco sia stato scelto proprio per esercitare anche una presisone psicologica. Per ora, a tormentare i sonni di geli e colonnelli russi c'è il. L'ultima versione del più potente e veloce cingolato è stata fornita all'del Qatar. È la più ...