Leicester | per l'attacco si guarda in casa del Leeds

Passettino in avantiKane, match winner del match disputato dagli Spurs in casa del Fulham, ... Martinelli, Saka (Arsenal), Trossard (0 Arsenal/7 Brighton), Barnes e Maddison (), Firmino e ...... che all'Emirates batte un coriaceo Manchester United; ritorno in grande stileil City, pari ... 83' Surridge (N))- Brighton 2 - 2 (27' Mitoma (B), 38' Albrighton (L), 63' Barnes (L), 88' ...

Sofferto pari a Leicester per il Brighton di De Zerbi. Risveglio West Ham La Gazzetta dello Sport

Dall'Argentina, la Fiorentina rifiuta l'offerta del Leicester per Nico ... Sportitalia

Fiorentina, il Leicester non molla la presa per Nico Gonzalez Calcio in Pillole

Fiorentina, il Leicester insiste per Nico Gonzalez: le news di calciomercato Sky Sport

Leicester, nuovi tentativi per acquistare Souttar dallo Stoke Sportitalia

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...L’attaccante ha conquistato la Dea per il carattere, i gol e lo spirito molto ‘bergamasco’ con cui affronta il lavoro ...