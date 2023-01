Lecce-Salernitana venerdì 27 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Queste le altre designazioni: Bologna - Spezia: Massimi di Termoli;: Massa di Imperia; Empoli - Torino: Marcenaro di Genova; Atalanta - Sampdoria: Doveri di Roma; Lazio - ...Abbiamo a cuore la tua privacy

Salernitana, a Lecce possibile riconferma della difesa a quattro tuttosalernitana.com

Salernitana, seduta in vista del Lecce: primo allenamento per Troost-Ekong TUTTO mercato WEB

Verso Lecce-Salernitana: recuperati Umtiti, Gendrey e Blin Pianetalecce

Lecce, alcuni degli acciaccati potrebbero recuperare per la sfida con la Salernitana tuttosalernitana.com

"Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". Questo il comunicato del ...Oltre alla penalizzazione inflitta per il caso plusvalenze, secondo l’analisi condotta da Superscommesse alla Juventus mancano ulteriori punti in classifica per eclatanti sviste arbitrali. In delicati ...