Le streghe Mayfair | Alexandra Daddario | Una mia brutta relazione passata ha complicato le riprese

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)si è aperta a proposito di una sua '' e su come abbia influenzato lede Le. Lavorare a Le, l'adattamento di Ciclo delledi Anne Rice, è stato difficile per, ma forse non per i motivi che gli spettatori si aspettano: sebbene la serie sia ricca di scene spettrali e altre immagini inquietanti, l'attrice ha recentemente rivelato che lo show, in realtà, le ha ricordato unadel suo passato. Sebbene non abbia fatto nessuno spoiler durante la sua intervista con Den of Geek, laha comunque ...