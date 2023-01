“Le rinnovabili? Così il governo Draghi mi ha fregato”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/DONATO-COPPI.mp4 La Ripartenza 2023 di Nicola Porro ha dato voce anche al mondo dell’impresa. Sul palco dell’evento, tra gli altri, è intervento anche l’imprenditore pugliese Donato Coppi. “Noi abbiamo una cantina in Puglia, produciamo vino, un vino che viene esportato in 40 paesi del mondo, ci siamo resi energeticamente autonomi nel lontano 2010 con la costruzione di due impianti fotovoltaici. Il primo impianto scambia energia per il fabbisogno della mia cantina, il secondo produce energia e la immette in rete. I ricavi ottenuti dalla vendita di questa energia servono per pagare le bollette, chiaramente dell’energia che dobbiamo comunque acquistare perché abbiamo degli impianti che sono accesi 24 ore al giorno”, ci ha raccontato Coppi a margine del panel al quale ha preso parte. Ascolta le altre interviste ...