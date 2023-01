Le relazioni transatlantiche? Saranno i conservatori a salvarle

Leggi su panorama

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Cresce l’urgenza di un blocco conservatore coeso, che avvicini progressivamente le due sponde dell’Atlantico: è questo, in estrema sintesi, il succo di “Hot topics in Usa and Italy”: il convegno tenutosi ieri pomeriggio alla Camera dei Deputati, organizzato dal Centro Studi Machiavelli insieme a due importanti think tank statunitensi, come Heritage Foundation e International Republican Institute. L’evento, alla cui moderazione ha contribuito anche La Verità, ha visto susseguirsi vari dibattiti con ospiti internazionali e italiani. Per Heritage Foundation, sono stati presenti il vicepresidente James Carafano, il senior policy analyst Daniel Kochis, la senior research fellow Erin Walsh e il senior research fellow Brent Sadler. A rappresentare l’International Republican Institute è stato invece il program director Thibault Muzergues. Tra gli esponenti del Centro studi Machiavelli hanno ...