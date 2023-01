Le potenzialità dell’alternanza scuola-azienda Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Inviato da Enrico Maranzana - Il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha affrontato i problemi connessi all’alternanza-mondo del lavoro: “Bisogna che sia utile, che faccia trovare lavoro. Il nostro sistema produttivo ha bisogno di giovani che abbiano non solo competenze ma anche la mentalità volta al lavoro. In Italia c’è una concezione secondo cui l’educazione dovrebbe essere lontana dal lavoro, come se fosse un abbassamento del percorso formativo. Dobbiamo superarla”. L'articolo .