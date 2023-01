Le Mariage

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) "La comunità americana a Parigi era una sorta di mondo a sé. Gli americani avevano i loro istituti di beneficenza, il loro futile coinvolgimento a distanza nella politica americana, i loro tentativi periodici di dispensare saggezza, idee e letteratura americana in Francia, i loro corsi di cucina inglese, la loro musica, la loro Chiesa Americana e Cattedrale Americana, la loro cerchia ristretta di amici francesi, il loro esuberante festeggiare le celebrità americane un po’ datate che per ripiego erano venute a vivere qui Forse non c’erano contraddizioni naturali tra il paesaggio francese e gli americani che lo abitavano con tanta diffidenza, ma spesso sembrava che questi ultimi avrebbero fatto bene a tenersi alla larga da ciò che non capivano. O erano stati loro a portare guai?”. In una Parigi alla fine degli anni Novanta si sta per tenere un matrimonio tra i più prestigiosi che, ...