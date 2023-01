Le mail di Libero e Virgilio non funzionano da giorni | ecco cosa sta succedendo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ledisono inaccessibili ormai da, gli utenti interessati sono milioni e ci si interroga su come recuperare i propri dati, dopo circa tredi blackout. In una nota,...

L'ultimo aggiornamento pubblicato dallo staff di Libero e di Virgilio in merito al disservizio in corso fa riferimento alle operazioni per il ripristino, finalmente. Compare sulle homepage e si apre, nuovamente, scusandosi con gli utenti

(Adnkronos) - I servizi di mail di Libero e Virgilio dovrebbero riprendere a funzionare entro 24-48 ore ed a fermarli è stato un bug, un'anomalia che ha portato al malfunzionamento del software nel ...Le caselle di Libero Mail e Virgilio Mail torneranno operative, ma non subito: l'ultimo aggiornamento sul down prolungato e sul ripristino.