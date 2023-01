Le informazioni economiche riguardanti l’Italia e il resto del mondo | talvolta falsate | altre volte strumentalizzate

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Lunedì sera la Premier Meloni è ritornata dalla battuta di caccia al gas durata due giorni scarsi in Algeria con il carniere pieno più che a sufficienza. Riapre così il cantiere chiuso dopo la scomparsa del Presidente dell’ ENI Mattei, che aveva ipotizzato la costruzione di un’autostrada ideale che avrebbe dovuto collegare l’Europa con l’Africa. Come tutte le grandi arterie, anche quella ipotizzata da Mattei sarebbe dovuta essere a doppio senso, con una intensità di traffico nei due sensi di marcia teso a equipararsi. Nella sua ipotesi, coerente con la concezione già messa in atto con la conclusione degli accordi con la Persia, oggi Iran, per la fornitura di idrocarburi, gli accordi economici dovevano essere conclusi con condizioni onorevoli per entrambi i contraenti. Fino al primo dopoguerra il comportamento degli acquirenti era stato di tutt’altro genere. Riprese con le stesse ...